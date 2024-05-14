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Dünya
AA 14.05.2024 15:44

Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri aç bırakıp şiddetli işkence uyguluyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilere karşı şiddetli işkence uyguladığını ve aç bırakma politikası izlediğini açıkladı.

Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri aç bırakıp şiddetli işkence uyguluyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in dün alıkoyduğu çok sayıda Filistinliyi serbest bıraktığını, serbest bırakılan 10 kişinin Gazze'nin orta bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini söyledi.

Hastaneye getirilen Filistinlilerin sağlık durumlarının "içler acısı" olduğunu belirten Sevabite, Filistinlilerin son derece zayıf ve aç göründüklerini ve sürekli sağlık takibine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Sevabite, "İsrail ordusu Filistinlilere vücutlarında açıkça görülecek şekilde ağır işkenceler uyguladı. Onları aç bırakma, yiyecek, su, ilaç ve tedaviden mahrum bırakma politikası izledi." dedi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5 binden fazla Filistinliyi alıkoyduğunu ve onlara karşı insanlık suçu işlediğini dile getiren Sevabite, ilgili tüm uluslararası kurumlara duruma acilen müdahale etmeleri ve alıkonulan Filistinlilerin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistinli yetkili, "alıkonulan ve kaçırılanların hayatlarının ve onlara karşı işlenen suçların tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD yönetimine ait olduğunu kaydetti.

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