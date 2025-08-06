Gazze'deki hükümet: Havadan yapılan yardımlar can kayıplarına yol açıyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırılarına devam eden İsrail'in, insani yardımların havadan indirilmesi yöntemini "kaos aracı" olarak kullandığı belirtildi.

İsrail'in, Gazze'de havadan yapılan yardımları açlık mühendisliği politikasının bir parçası olarak kullanarak kaos ve hırsız çetelerinin yayılmasının önünü açmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havadan atılan yardımların üzerine saldıran vatandaşlar arasında izdihamın oluşmasıyla can kayıpları yaşanıyor. Havadan indirilen bazı yardımlar doğrudan evlerin ve çadırların üzerine düştü ve kadın ve çocukların ölmesine sebep oldu. Havadan yapılan yardımların ölüme yol açtığı son olay da bugün yaşandı."

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’ne havadan yapılan yardımların asgari ihtiyaçları dahi karşılayamadığı vurgulanan açıklamada, havadan yapılan yardımların sınır kapılarından ulaşabilecek kara araçlarıyla kıyaslanamayacak kadar az olduğu ifade edildi.

"Yardım paraşütlerinin atılmasının olumsuz etkileri, yarattığı kaos ve kayıplar, açlık çeken halkımıza faydadan çok zarar veriyor." ifadesine yer verilen açıklamada, bölgedeki açlık felaketinin önüne geçilmesi için sınır kapılarının açılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, havadan yardım operasyonlarına katılan ülkelerin bu uygulamayı yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 654 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 401 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1655'e, yaralıların sayısı da 11 bin 800'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.