Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ndeki hastalar hayatta kalma mücadelesi veriyor

Abluka, artan bombardımanlar ve kış şartları hastaların çektiği sıkıntıları daha da artırıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre son 8 ay içinde Gazze Şeridi’ndeki en az 27 hastane ve 12 sağlık tesisine yönelik 136'dan fazla İsrail saldırısı kaydedildi.

İsrail askerleri, 27 Aralık’ta da Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi’ni basarak Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu. İsrail askerleri tarafından basılarak boşaltılan hastanenin birçok bölümü ateşe verilmişti.

Kemal Advan’dan refakatçılarıyla zorla tahliye edilen hasta ve yaralılar, Filistinli sığınmacılarla birlikte Endonezya Hastanesi’ne sığındı ancak burası da İsrail bombardımanlarında ağır hasar gördüğünden sağlık hizmetleri için elverişli değil.

Hastanede ilaç ve sağlık personeli bulunmadığı gibi, kalan yiyecek ve içecekler de tükendi. Hastalar, kışın şiddetli soğuğu altında korunak sağlayacak giysi veya battaniyelerden yoksun durumda. Bu durum, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanlar için hayati bir tehdit oluşturuyor.

Son iki gündür İsrail ordusu, hastane çevresine yönelik bombardımanını artırarak, okullar ve evler gibi yakın çevredeki birçok bina ve kurumu kasıtlı olarak ateşe verdi. İsrail askeri araçları, daha önce tekrarlanan bombardımanlarla zarar gören hastanenin dış duvarlarını tamamen yıktı.

"Hastalar tıbbi bakıma muhtaç"

Tahliye edilen hastalar arasında yer alan Ruva Bisala, "Hastalar tıbbi bakıma muhtaç, ancak burada hiçbir temel ihtiyaç karşılanmıyor." dedi.

Bisala, İsrail ordusunun kendilerini birkaç gün önce Kemal Advan Hastanesi’ni yıktıktan sonra zorla Endonezya Hastanesi’ne yerleştirdiğini ve hiçbir şekilde yiyecek, içecek ya da diğer temel ihtiyaçları sağlamadığını belirtti.

"Uluslararası Kızıl Haç Komitesi veya Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla tahliye edileceğimizi ummuştuk, ancak bu gerçekleşmedi." diyen Bisala, hastaneyi ziyaret eden uluslararası sağlık ekiplerinin durumu yerinde incelediğini, ancak yardımların henüz ulaşmadığını ifade etti.

Bisala, İsrail’in hastane çevresine yönelik yoğun bombardımanını sürdürdüğünü ve herhangi bir hareketlilik gördüğünde ateş açan insansız hava araçlarıyla sürekli gözetim altında olduklarını söyledi.

"İsrail, evleri tamamen yok etti"

Hastaneden çıkmanın neredeyse imkansız olduğunu belirten Bisala, "İsrail ordusu son günlerde çok sayıda patlayıcı yüklü robotu bölgeye göndererek, vatandaşların evlerini tamamen yok etti." diye konuştu.

Bisala, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, Gazze şehrine tahliye edilmelerini ve yardım ulaştırmalarını talep etti.

İsrail ordusu, bugün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nin tahliye edilmemesi durumunda içerisindeki hasta ve yaralılarla birlikle bombalamakla tehdit etmişti.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık ekiplerinden, hastalardan ve hastane çalışanlarından derhal hastaneyi boşaltmalarını istiyor. Aksi takdirde, içindekilerle birlikte hastane bombalanacak." ifadeleri yer almıştı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 658 Filistinli öldü, 108 bin 583 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 835 Filistinli hayatını kaybetti.