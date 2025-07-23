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Dünya
AA 23.07.2025 06:39

Gazze'deki açlığın sona erdirilmesi talebiyle Guterres’in konutu önünde protesto düzenlendi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konutu önünde toplanan bir grup, gösteri düzenleyerek Gazze’deki açlığın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki açlığın sona erdirilmesi talebiyle Guterres’in konutu önünde protesto düzenlendi

"Shut it Down for Palestine" isimli grubun üyeleri, Guterres’in New York'taki resmi konutunun önünde toplanarak gösteri düzenledi.

Göstericiler, Gazze’ye acil, engelsiz ve yeterli insani yardım ulaştırılması için BM'ye somut adım atma çağrısında bulundu.

Ellerinde “Açlığı durdurun”, “Guterres: Sessizlik Suç Ortaklığıdır” ve “Gazze’ye hayat koridoru” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, BM’nin İsrail’e karşı daha net ve bağlayıcı adımlar atması gerektiğini belirtti.

Grup adına yapılan açıklamada, "BM'nin görevi sivilleri korumaktır. Guterres'in, Gazze'de yaşanan kıtlığı durdurmak için yetkisini kullanmaması kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylem olaysız sona erdi.

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Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
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