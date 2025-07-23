İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın Nablus kentinde iki hastaneyi kuşattı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, Nablus şehrine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin, kentteki Rafidya Hastanesi'ni kuşatarak acil servis girişlerinin yakınına konuşlandığı ve ses bombaları attığı kaydedilen haberde, İsrail güçlerinin ayrıca Arap İhtisas Hastanesini de kuşattığı ifade edildi.

Görgü tanıkları da yaptıkları açıklamada, İsrail askeri araçlarının Nablus'a baskın düzenleyerek Rafidya ve Arap İhtisas hastanelerine doğru yöneldiğini ve iki hastaneyi kuşattığını söyledi.