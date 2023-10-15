Parçalı Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.10.2023 06:24

Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinli öldürüldü, 800 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinli öldürüldü, 800 kişi yaralandı
[Fotograf: Reuters]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti.

AB liderleri İsrail-Filistin gündemiyle olağanüstü toplanacak
AB liderleri İsrail-Filistin gündemiyle olağanüstü toplanacak

Netanyahu Gazze sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tuguylarının 7 Ekim’de İsrail’e sızarak saldırılar düzenlediği, ülkenin güneyindeki Be'eri ve Kfar Aza yerleşimlerini ziyaret etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gazze yakınlarındaki bu yerleşimlerde incelemelerde bulunan Netanyahu, buradaki askerleriyle buluşarak sohbet etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında
BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Al Nahyan ile Blinken, Gazze'ye "acil insani yardım koridoru" kurulmasını görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:46
Doğum günü eğlencesi dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
05:42
Al Nahyan ile Blinken, Gazze'ye "acil insani yardım koridoru" kurulmasını görüştü
04:56
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği açıldı
04:53
Mısır Dışişleri Bakanı, Alman mevkidaşıyla Filistin'deki İsrail şiddetini ele aldı
04:20
Katar ve İran dışişleri bakanları, Filistin’deki İsrail şiddetini görüştü
04:11
Denizli'de 2 yayaya çarpıp kaçan otomobil sürücüsü yakalandı
Halkalı Güneş tutulması birçok ülkeden görüldü
Halkalı Güneş tutulması birçok ülkeden görüldü
FOTO FOKUS
İTO’dan indirim kampanyasına destek çağrısı
İTO’dan indirim kampanyasına destek çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ