Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinli öldürüldü, 800 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti.

Netanyahu Gazze sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tuguylarının 7 Ekim’de İsrail’e sızarak saldırılar düzenlediği, ülkenin güneyindeki Be'eri ve Kfar Aza yerleşimlerini ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Gazze yakınlarındaki bu yerleşimlerde incelemelerde bulunan Netanyahu, buradaki askerleriyle buluşarak sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.