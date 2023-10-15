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Dünya
AA 15.10.2023 04:30

Katar ve İran dışişleri bakanları, Filistin’deki İsrail şiddetini görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Filistin'deki İsrail şiddetini değerlendirdi.

Katar ve İran dışişleri bakanları, Filistin’deki İsrail şiddetini görüştü

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Abdullahiyan ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bunların geliştirilmesinin yanı sıra Filistin'deki İsrail şiddeti ele alındı.

Acilen ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması için çalışmanın gerekliliğini vurgulayan Katar Dışişleri Bakanı, şiddet dalgasının daha geniş alana yayılmasının vahim sonuçları olacağını kaydetti.

İran, ABD yönetiminin İsrail'e açık desteğini eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasına göre ise Abdullahiyan, Al Sani ile görüşmesinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarını sürdürmesi halinde, bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağını kimsenin garanti edemeyeceğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına tahammül edilemeyeceğini belirten Abdullahiyan, ABD yönetiminin İsrail'e açık desteğini de eleştirdi.

Abdullahiyan, Filistin'e verdiği güçlü destekten dolayı Katar'a teşekkür etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de daha önce Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin'deki gelişmeler ve Gazze'deki durumu ele almıştı.

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