Dünya
AA 22.04.2026 16:15

Gazze'de savaşın gölgesinde bebek ölümleri ve doğum kusurları artıyor

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin yenidoğan ünitesinde, doktorların savaş koşullarıyla ilişkilendirdiği doğumsal anomali vakalarında daha önce görülmemiş bir artış yaşanıyor.

İki haftalık Ahmed'in beyninde sıvı birikmesi görülürken, aynı ünitede ağız ve kulak deformasyonlarıyla doğan iki aylık Süheyr ile kalbinde delik ve beyninde genişleme olan iki aylık Usame hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Usame’nin annesi Naciye Zurub, bebeğinin doğumundan bu yana hastaneden ayrılmadığını belirterek, hamilelik sürecinin savaşın ortasında yetersiz beslenme ve güvenli içme suyuna erişim olmadan, derme çatma çadırlarda geçtiğini ifade ediyor.

Doktorlar, ailede benzer bir genetik geçmiş bulunmadığını ve bu durumun çevresel faktörlerden kaynaklandığını belirtiyor.

Bebek ölümlerinde yüzde 50 artış

Filistin Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Birimi Direktörü Zahir el-Vahidi, vakalardaki bu artışı beş temel faktöre bağlıyor: yaygın açlık, sağlık hizmetlerindeki çöküş, aşırı kalabalık yaşam alanları, kirli içme suyu ve devam eden hava saldırılarının etkileri.

Veriler, geçtiğimiz yıl Gazze'de en az 457 yenidoğan ölümünün kayıtlara geçtiğini gösteriyor.

El-Vahidi, bu rakamın savaş öncesi döneme kıyasla bebek ölümlerinde yüzde 50'lik bir artış anlamına geldiğini vurguluyor.

