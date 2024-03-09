Gazze'de ramazan heyecanı

İsrail'in 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen yaklaşan ramazan ayı için hazırlık yapıyor.

İsrail'in neden olduğu açlık, yıkım ve saldırılar nedeniyle ramazan ayını buruk bir şekilde karşılayan Filistinliler, her şeye rağmen mübarek aya girmeden çadırlarına ışıklar, kandiller ve bayraklar asıyor.

Kaldıkları derme çatma çadırları, ellerindeki imkanlar dahilinde süsleyen Filistinliler, bu şekilde hem ramazan ayının atmosferini yaşamak, hem de saldırıların boğucu atmosferinden bir nebze olsun uzaklaşmak istiyor.

"Çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak istiyoruz"

Ramazan süsü projesini başlatan 34 yaşındaki Mahir Selul, saldırılara rağmen Müslümanlar için kutsal ve çok kıymetli olan ramazan ayı gelmeden çadırların süslenmesi için girişim başlattıklarını söyledi.

Selul, ramazan ayının atmosferini bir nebze yaşatmak istediklerini ve imkanları dahilinde kentteki bazı çadırlara ramazan süsü dağıttıklarını ifade ederek, "Bu girişim kişisel bir çabanın sonucunda ortaya çıktı. Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara mutluluk yaymak ve çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak istiyoruz." dedi.

Gazze'deki Filistinlilerin geçmiş yıllarda ramazan ayı öncesi evlerini süslediğini anımsatan Selul, saldırılar ve binlerce Filistinlinin yerinden edilmesi nedeniyle bu yıl evler yerine çadırları süsleme kararı aldıklarını dile getirdi.

Selul, dünya ülkelerine Gazze'ye yönelik saldırıların durması için Filistinlilerle aynı safta yer almaları çağrısında bulunarak, "Filistinlilerin bu mübarek ayda yeniden evlerini süsleyebilmelerini umuyorum." temennisinde bulundu.

Gazze kentinden göç eden ve Refah'a sığınan 15 yaşındaki Hala Ahmed de İsrail'in kendilerine broşürler atarak "güvenli bölge" olarak güneye göç etmelerini istediğini ve bunun üzerine Refah'a geldiklerini söyledi.

Kaldıkları çadırı ışıklı süslerle süsleyen Filistinli genç kız, "Ramazan ayı geliyor ve biz hala buralardayız. Burası çok soğuk. Su bulamıyoruz. Yiyecek yok. Geçen yıl bu günlerde sıcacık yuvamızdaydık. Ziyaretler yapardık. Herkes savaş nedeniyle bir yere dağıldı. Ama hala evlerimize döneceğimiz ve normal hayatımızı sürdüreceğimiz konusunda ümidimiz var." diye konuştu.

Filistinli Hala, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana çok sayıda kişinin sevdiklerini kaybettiğini ve bu nedenle ramazan ayının gelmesiyle "hüzünle karışık bir mutluluk" yaşadıklarını ifade etti.

Ramazan ayının bu yıl Gazze'ye hüzünle geldiğini söyleyen Hala, eski ramazan günlerine özlem duyduğunu, yeniden evine dönmek, eğitim hayatını sürdürmek, arkadaşlarını ve akrabalarını görmek istediğini dile getirdi.