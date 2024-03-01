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Dünya
AA 01.03.2024 13:51

Gazze'de ölü sayısı 30 bin 228'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında 30 bin 228 Filistinlinin öldürüldü, 71 bin 377 kişinin yaralandı.

Gazze'de ölü sayısı 30 bin 228'e yükseldi

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