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AA
HABER GİRİŞ
01.03.2024 13:51
, 01.03.2024 13:52
SON GÜNCELLEME
01.03.2024 13:52
Gazze'de ölü sayısı 30 bin 228'e yükseldi
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında 30 bin 228 Filistinlinin öldürüldü, 71 bin 377 kişinin yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Gazze
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