Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 24.07.2024 08:43

Gazze'de katledilen Filistinli sayısı 39 bini geçti

İsrail, Gazze'de güvenli alan bırakmadı. Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda bir günde 89 Filistinliyi katleden İsrail ordusu, "güvenli bölge" ilan ettiği El-Mevasi'ye de saldırdı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katledilen Filistinli sayısı 39 bini geçti.

Gazze'de katledilen Filistinli sayısı 39 bini geçti
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu sivilleri hedef aldı, Han Yunus'ta yine katliam yaptı. Han Yunus kentine bir günde düzenlediği saldırılarda 89 Filistinliyi katletti.

Gazze'deki hükümet, saldırı sonucu 263 Filistinlinin yaralandığını, 68 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

İsrail Han Yunus'un batısında güvenli bölge ilan ettiği El Mevasi bölgesine de saldırdı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, saldırı altındaki Gazze’de güvenli bir yer kalmadığının altını çizdi.

Han Yunus'ta sadece bir günde 150 bin kişi yerinden edildi.

 Sağlık sistemi çöktü, hastaneler yaralılara yetişmiyor

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in her bir tahliye emrinin insanların hayatını altüst ettiğini söyledi.

İsrail saldırısı altındaki Gazze'de sağlık sistemi çöktü, hastaneler yaralılara yetişmiyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, 15 bin yaralı ve hastanın yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Gazze'de 71 binden fazla hepatit vakası tespit edildiği, 10 bin kanser hastasının da tedaviye ihtiyaç duyduğu aktarıldı.
 

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Batı Şeria
Sıradaki Haber
Almanya istihbaratında personel krizi: Yüzlerce pozisyon doldurulamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:26
Küresel piyasalar yön arayışında
09:23
Brent petrolün varil fiyatı 81,32 dolar
09:22
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de kaldığı otele "Tutuklayın" yazısı yansıtıldı
09:21
Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
08:48
Esenyurt'taki zincirleme kaza trafikte yoğunluğa neden oldu
09:01
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ