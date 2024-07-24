Almanya istihbaratında personel krizi: Yüzlerce pozisyon doldurulamadı

Bild gazetesinin yayınladığı verilere göre, Almanya'nın dış istihbarat servisi, önemli personel eksikliği nedeniyle Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'dan kaynaklanan tehditleri izlemekte zorluk çekiyor.

Federal İstihbarat Servisi (BND), son yıllarda bir dizi skandalla sarsıldı.

2023 yazında, Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, kurumun Rusya'nın Ukrayna ile çatışmasındaki gelişmeleri ciddi şekilde yanlış değerlendirdiğini ve iki komşu arasında doğrudan bir askeri çatışmanın çıkma riskini doğru bir şekilde değerlendirmede başarısız olduğunu itiraf etti.

Çatışmaların başlamasından kısa bir süre önce Şubat 2022'de Kiev'i ziyaret eden BND Başkanı Bruno Kahl, diğer Alman diplomatlar ve istihbarat görevlileriyle birlikte zamanında tahliye olmayı başaramayınca, teşkilat yöneticilerini almak için bir ajan ekibi göndermek zorunda kaldı.

700 pozisyon doldurulamadı

Bild'e göre, Federal İstihbarat Servisi'ndeki (BND) toplam 7 bin 200 boş pozisyondan yaklaşık 700'ü hala doldurulmamış durumda.

Kahl'ın ayrıca kurumunun boşlukları doldurmak için acilen yeni ekiplere ihtiyaç duyduğunu söylediği açıklandı.

Bild'e göre, iş stresi BND personelinin ortalama olarak Alman çalışanlardan iki kat daha fazla hasta raporu almasına neden oldu.

Binden fazla istihbarat servisi personeli geçen yıl hastalık izni nedeniyle 30 günden fazla izin aldı.

30 günlük süre, çalışanların işten uzak kaldıkları süre boyunca tam maaşlarını almaya hak kazanamayacakları bir eşik anlamına geliyor.

Bild'e göre istihbarat servisi boşlukları doldurmak için büyük bir reklam kampanyası başlattı.

Bu çabanın 10 binden fazla yeni başvuruyla sonuçlandığı bildirildi.

Ancak gazete, bu gelişmenin yakın gelecekte ajansın sorunlarını hafifletmesinin pek olası olmadığını söyledi.

Rapora göre, hizmetin yeni bir başvuru sahibine ait tüm verileri işlemesi ortalama 13 ay sürüyor ve adayların yaklaşık yüzde 40'ı geçmiş kontrollerinde başarısız oluyor.