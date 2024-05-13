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Dünya
AA 13.05.2024 12:38

Gazze'de İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor

Gazze Şeridi’nde güneydeki Refah kenti başta olmak üzere İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı duyuruldu.

Gazze'de İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, başta Refah olmak üzere İsrail güçleriyle Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin doğusunda İsrail askeri aracının Yasin-105 roketiyle vurulduğu belirtildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de, Refah Sınır Kapısı içerisindeki İsrail askerlerinin yer aldığı mevzilerin havan mermisiyle hedef alındığını duyurdu.

Refah kentinin doğusundaki George Caddesi'nde, İsrail'e ait Merkava tipi bir tankın Yasin-105 roketiyle vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

Zeytun Mahallesi'ndeki Aziz Porphyrius Kilisesi'nin çevresi bombalandı

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yer alan Aziz Porphyrius Kilisesi'nin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu, Refah kentine karadan saldırısını Selahaddin Caddesi'nin batısındaki Cenina ve Selam mahallelerine doğru genişletiyor.

FDHKC yöneticilerinden biri hayatını kaybetti

Ayrıca Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) liderlerinden bir kişinin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

FDHKC tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin güneyinde bir evi bombaladı.

Saldırıda FDHKC Siyasi Büro üyesi Talal Ebu Zarife ile Mahmud Hamami isimli bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Görgü tanıkları ise İsrail güçlerinin dün akşam saatlerinde Sabra Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında Ebu Zarife ile birlikte 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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