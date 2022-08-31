Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının "Gazze'deki hastaları kurtarın" sloganıyla düzenlediği eylemde, bölgenin kuzeyinden Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarına kadar ambulanslarla konvoy oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı basın açıklamasında, "İsrail'in devam eden ablukası, tekrarlanan saldırılar ve Gazze'deki hastalara yönelik artan sistematik ırkçı uygulamalar hastaların hayatlarını doğrudan tehdit eder hale geldi." dedi.

Refakatçisiz Gazze'den ayrılmak zorunda kalan hastalar tek başına ölüyor

Ablukanın, Gazze'deki hastaların yaklaşık yüzde 50'sini bölge içinde ve dışında uluslararası insan hukuku tarafından garanti altına alınan tedavi haklarından mahrum ettiğini vurguladı.

"Nisan ayından bu yana, 371 hasta Gazze Şeridi'nden refakatçisi olmaksızın ayrıldı. Bu hastalardan bazıları tek başına ve insani olmayan şartlarda hayatını kaybetti."

Kudra, Gazze'den ayrılan ve İsrail hastanelerinde tedavi altına alınan hastaların, sağlık şartları göz önüne alınmaksızın İsrail makamlarınca soruşturmaya tabi tutulduğunu ve rahatsız edildiğini söyledi.

İsrail'in aylarca beklettiği kanser hastalarını bekleyen acı son

Kudra, İsrail'in Filistinli hastaların Gazze'den ayrılabilmeleri için gerekli izni verme noktasında türlü zorluklar çıkardığını, bazen aylarca devam eden bu izin sürecinin hastaların hayatını riske attığını vurguladı.

Filistinli yetkili, bu süreçte özellikle onkoloji ve kardiyoloji hastalarının acı bir sonla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Böbrek yetmezliği olan hastaların, yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle ağır sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu aktaran Kudra, bu durumun da hastaları ölüme neden olabilecek şiddetli anemiye maruz bırakabildiğini söyledi.

İsrail, tıbbi cihazların girişine de izin vermiyor

Kudra, İsrail'in 21 radyoloji cihazı ile arızalı 87 tıbbi cihaz için gerekli yedek parçaların Gazze'ye girişini engellediğini dile getirdi.

Uluslararası hukuka göre işgalci güç olarak Gazze'deki hastaların hayatından tamamen İsrail'in sorumlu olduğunun altını çizen Kudra, uluslararası insan hakları kurumlarını "Gazze'deki ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı yapmaya" çağırdı.

İsrail'in yaklaşık 15 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla insan yaşıyor.

Gazze Şeridi'nden pek çok Filistinli, bölgedeki kısıtlı sağlık imkanları nedeniyle Doğu Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'deki hastanelerde tedavi görmek zorunda kalıyor.