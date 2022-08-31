Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Brüksel'de üçlü görüşme
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendiriliyor.
Aliyev, Paşinyan ve Michel, 22 Mayıs'taki görüşmenin ardından bir kez daha Brüksel'de bir araya geldi.
Liderler, görüşme öncesi basına görüntü verdi.
Üçlü görüşmenin gündeminde, son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler var.
Sınırların belirlenmesi ile 2 ülke arasında iletişim ve ulaşım hatlarının açılması amacıyla komisyonların oluşturulması,, görüşülmesi beklenen konular arasında yer alıyor.
Aliyev ve Paşinyan daha önce de, AB Konseyi Başkanı Michel’in ev sahipliğinde, 14 Aralık 2021’de, 6 Nisan ve 22 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmişti.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan İlham Aliyev
Son Haberler
- 16:23
- 16:24
- 16:06
- 16:02
- 15:57
Sıradaki Haber
Ürdün: İsrail'in Timna Havalimanı'na uluslararası uçuşlar itirazımız üzerine askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz