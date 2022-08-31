Aliyev, Paşinyan ve Michel, 22 Mayıs'taki görüşmenin ardından bir kez daha Brüksel'de bir araya geldi.



Liderler, görüşme öncesi basına görüntü verdi.



Üçlü görüşmenin gündeminde, son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler var.

Sınırların belirlenmesi ile 2 ülke arasında iletişim ve ulaşım hatlarının açılması amacıyla komisyonların oluşturulması,, görüşülmesi beklenen konular arasında yer alıyor.



Aliyev ve Paşinyan daha önce de, AB Konseyi Başkanı Michel’in ev sahipliğinde, 14 Aralık 2021’de, 6 Nisan ve 22 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmişti.