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Dünya
AA 09.06.2024 13:13

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84 oldu

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84 oldu.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84 oldu
[Fotograf: AA]

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