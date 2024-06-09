SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
25.2ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
09.06.2024 13:13
, 09.06.2024 13:15
SON GÜNCELLEME
09.06.2024 13:15
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84 oldu
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84 oldu.
[Fotograf: AA]
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:23
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
13:14
Köpek saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Ege yaşadığı korkuyu anlattı
12:53
İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüşe geçti
12:41
Aksaray'da kereste deposunda yangın
12:38
İklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı sigortanın önemi artıyor
13:13
Bakan Tekin: Terör örgütlerinin hiçbiri bizim bu azmimizi kıramaz
Otlu peynire lezzet katan kekik türleri koruma altında
FOTO FOKUS
Sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84 oldu
İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu
İsrail askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı
Gazze destekçisi göstericiler, Beyaz Saray'ın karşısında çadır kampı kurdu