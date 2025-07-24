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Dünya
AA 24.07.2025 12:28

Gazze'de haftalık 500 bin çuval una ihtiyaç var

İsrail ablukası altında olan ve aylardır insani yardım girişinin engellendiği Gazze Şeridi'ndeki nüfusun toplu çöküşünün önüne geçilmesi için haftalık 500 bin çuval un ihtiyacı olduğu bildirildi.

Gazze'de haftalık 500 bin çuval una ihtiyaç var

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, basında yer alan İsrail'in bölgeye yönelik ablukasının kırıldığı ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İsrail ordusunun 145 günden beri sınır kapılarının tümünü kapalı tutması sebebiyle Gazze Şeridi'nde açlık krizinin yayılmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in bölgeye insani yardımların ve bebek mamalarının girişini engellemeyi sürdürdüğünün altı çizildi.

İsrail'in bölgeye dayattığı açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hastanelerde kayıt altına alınan ölüm vakalarının 115'e ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Gazze'de gıda, su ve ilaç yok denilebilecek seviyededir. Gazze Şeridi'ndeki nüfusun toplu çöküşünün önüne geçilmesi için haftalık 500 bin çuval una ihtiyaç var." denildi.

Gazze Şeridi dışındaki bazı aktivistlerin bölgeye yönelik ablukanın kırıldığı ve insani yardım yüklü yüzlerce tırın Gazze'ye giriş yaptığı yönünde asılsız iddiaları yaymalarından üzüntü duyduklarına dikkat çekilen açıklamada, "Asılsız bu iddiaları tümüyle yalanlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu iddiaların, işgalci İsrail'in uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan propagandalarıyla uyumlu olduğuna ve bunun tehlikeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bu tür asılsız iddiaların ayrıca İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaş suçlarının üstünü örtmeye yardımcı olduğuna işaret edildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

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