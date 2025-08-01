Gazze'de görev yapan eski ABD'li subay, yardım dağıtımlarını Açlık Oyunları romanına benzetti

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Aguilar'ın Gazze'de yapılan dağıtımları değerlendirdiği videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu videoda Aguilar, "Filistinlilerin yardım dağıtımı yapılan alanlara nasıl ulaştığını en iyi anlatmanın yolu Açlık Oyunları'dır, en iyi olan hayatta kalıyor, en hızlı ve uzağa koşan yardımı alıyor." ifadelerini kullandı.

Yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açıldığı, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve plastik mermi sıkıldığını anlatan Aguilar, "Bu bir ya da iki kez olmuyor. Her gün, her dağıtımda yaşanıyor." dedi.

Aguilar, İsrailli askerlerin yardım almak isteyen Filistinlileri vurduğunda bu durumu "vuhuu" sözleriyle kutladığını anlatarak, bu anlara dair görüntüleri de paylaştı.

Anlattıklarının mübalağa ya da Hamas propagandası olmadığına işaret eden Aguilar, "Açlıktan bitkin düşen Filistinliler, 8 ila 12 kilometre boyunca çoğu zaman ayaklarında ayakkabı olmadan, aktif bir savaş alanından geçerek yardım alanlarına yürümek zorunda kalıyordu." diye konuştu.

ABD'li yetkililer çözüm önerilerini görmezden gelmiş

Gazze'de çocukların açlıkla mücadele ettiğine de işaret eden Aguilar, "Bir defasında Filistinli bir adama, bir defasında da Filistinli bir kadına denk geldim. Kucaklarında ölmüş çocuklarını taşıyorlardı. Bu çocuklar vurulmamıştı, hastalıktan dolayı da ölmemişlerdi. Bu çocuklar açlıktan ölmüştü. Kendi gözlerimle gördüm." ifadesini kullandı.

Aguilar, Gazze'de "hedef gözetmeyen ateş açmalar, gücün uygunsuz kullanılması" gibi olaylara defalarca şahit olduğunu kaydederek, "Bu konuyu üstlerime her defasında bir çözüm önerisiyle sundum ama onlar bunları görmezden geldiler." diye konuştu.

Videoda ABD halkına da seslenen ve ABD'nin İsrail'e yardımlarına dikkati çeken Aguilar, "Tüm bunlar sizin (ABD halkı) vergi paralarınızla yaşanıyor." dedi.

Gazze'de açlık

Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 91’i çocuk en az 160'a yükseldi.

Yerel kaynaklar, İsrail'in 5 aydan uzun süredir sınır kapılarını kapalı tutarak, bebek maması, ilaç ve temel gıda maddelerinin girişini engellediğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini vurgulayarak, bölgede kıtlığın "en kötü senaryosunun" yaşandığı kaydedilmişti.