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Dünya
AA 11.05.2024 16:25

Gazze'de can kaybı 34 bin 971'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 971'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 34 bin 971'e çıktı
[Fotograf: AFP]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 218 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşamıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 971'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 641'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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