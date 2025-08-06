Gazze'de bir çocuk daha tıbbi yetersizlik nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail saldırısında yaralanan Meys Sema Abdulal isimli Gazzeli çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Burş, İsrail ordusunun dronla ateş açması sonucu küçük çocuğun kafatasının delindiğini, sinirlerinin parçalandığını, görme yetisini kaybettiğini ve vücudunun yarısının felç olduğunu belirtti.

Filistinli çocuğun yardım çığlıklarına dünyanın sessiz kaldığının altını çizen Burş, "Meys destek olmadan, tedavi edilmeden ve Gazze dışına çıkma imkanı olmadan tek başına dünyadan göçtü." ifadesini kullandı.

Burş, Gazze'deki duruma işaret ederek, "Gazze'de yüzlerce çocuk aynı kaderle karşı karşıya. Gazze dışına çıkmayı bekliyorlar, yardım bekliyorlar; ta ki ölüm onları yakalayana kadar." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in tıbbi malzeme ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası ve şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yetersiz tedavi ve ilaç eksikliği nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı ölüm riski altında.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.