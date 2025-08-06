Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2025 23:24

Gazze'de bir çocuk daha tıbbi yetersizlik nedeniyle hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan açılan ateş sonucu başından yaralanan Gazzeli bir çocuğun gerekli tedavinin olmaması ve Gazze dışına çıkamaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'de bir çocuk daha tıbbi yetersizlik nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail saldırısında yaralanan Meys Sema Abdulal isimli Gazzeli çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Burş, İsrail ordusunun dronla ateş açması sonucu küçük çocuğun kafatasının delindiğini, sinirlerinin parçalandığını, görme yetisini kaybettiğini ve vücudunun yarısının felç olduğunu belirtti.

Filistinli çocuğun yardım çığlıklarına dünyanın sessiz kaldığının altını çizen Burş, "Meys destek olmadan, tedavi edilmeden ve Gazze dışına çıkma imkanı olmadan tek başına dünyadan göçtü." ifadesini kullandı.

Burş, Gazze'deki duruma işaret ederek, "Gazze'de yüzlerce çocuk aynı kaderle karşı karşıya. Gazze dışına çıkmayı bekliyorlar, yardım bekliyorlar; ta ki ölüm onları yakalayana kadar." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in tıbbi malzeme ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası ve şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yetersiz tedavi ve ilaç eksikliği nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı ölüm riski altında.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Beyaz Saray: Ruslar Trump ile görüşmek istiyor, Trump da Putin ve Zelenski ile görüşmeye açık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
Macron'dan Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerine uygulanan vize muafiyetinin askıya alınması kararı
00:33
Elazığ'da zincirleme kaza: 2'si ağır 4 yaralı
00:27
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi: Ulaşım aksadı
00:18
Trump'ın, Netanyahu'nun "Gazze'yi tamamen işgal etme" planına karşı olmadığı iddia edildi
00:18
Çorum'da tekstil fabrikasında yangın
00:01
İran: ABD müzakere mesajı gönderdi, görüşüp görüşmeyeceğimiz çıkarlarımıza bağlı
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ