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Dünya
AA 06.08.2025 23:09

Beyaz Saray: Ruslar Trump ile görüşmek istiyor, Trump da Putin ve Zelenski ile görüşmeye açık

Beyaz Saray, Rusların ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini, Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray: Ruslar Trump ile görüşmek istiyor, Trump da Putin ve Zelenski ile görüşmeye açık

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump-Putin görüşmesinin hayli mümkün olduğunu söyledi.

Leavitt, "Başkan Trump'ın bugün Truth Social'da da paylaştığı gibi Özel Temsilci (Steve) Witkoff'un Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede büyük ilerleme kaydedildi. Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteğini dile getirdi ve Başkan, hem Devlet Başkanı Putin hem de Devlet Başkanı Zelensky ile görüşmeye açık olduğunu belirtti." dedi.

NYT: Trump, Putin ile görüşmeyi planlıyor

Öte yandan, Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, Putin ve Zelenski ile yüz yüze görüşmeye hazırlanıyor.

Habere göre Trump, Özel Temsilcisi Witkoff ile Putin'in Moskova'daki görüşmesinin ardından Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede, Putin ve Zelenski ile görüşmek istediğini dile getirdi.

Trump'ın gelecek hafta Putin ile yüz yüze görüşmek istediği, kısa süre sonra da Putin ve Zelenski ile beraber bir toplantı yapmayı planladığı kaydedildi.

Diğer yandan, Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesine katılan Zelenski, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ile bir görüşme yaptığını", kendisinin ve Avrupalı liderlerin "savaşın sona ermesi gerektiği, dürüst bir şekilde sona ermesi gerektiği" yönünde bir tutum sergilediklerini belirtti.

Söz konusu görüşmeye İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin katıldığı ifade edildi.

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Donald Trump Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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