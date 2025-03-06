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Dünya
AA 06.03.2025 13:26

Gazze'de alıkonulan Filistinli Batş, İsrail hapishanesinde öldü

Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinli Ali Aşur Ali el-Batş'ın, İsrail'in Necef Hapishanesi'nde hayatını kaybetti.

Gazze'de alıkonulan Filistinli Batş, İsrail hapishanesinde öldü
[Temsili fotoğraf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'de tutuklu Gazzeli 62 yaşındaki Batş'ın yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gazze'de 25 Aralık 2023'te alıkonularak İsrail'deki Necef Hapishanesi'nde tutulan Batş'ın 21 Şubat'ta hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğü aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesi sakini Batş'ın evli ve 6 çocuk babası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaş açtığı günden beri işgal hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısı 62'ye çıktı, bunların 40'ı Gazze Şeridi'nden." denildi.

Böylece kısa süre zarfında İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli sayısının 4'e çıktığı vurgulanan açıklamada, bunun da 1967 yılından bu yana tutukluluk sürecinin en ölümcül dönemi olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, 1967'den beri İsrail hapishanelerinde öldüğü açıklanan ve kimliği bilinen Filistinli sayısı 299 olarak aktarıldı.

Önceki gün İsrail'in Megiddo Hapishanesindeki idari tutuklu Filistinli Halid Mahmud Kasım Abdullah'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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