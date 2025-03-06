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Dünya
AA 06.03.2025 12:30

İşgalci İsrail, ramazanın ilk cuması için Kudüs'te 3 bin polis görevlendirdi

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da kılınacak ramazanın ilk cuması için Kudüs'te 3 bin polis görevlendirdi.

İşgalci İsrail, ramazanın ilk cuması için Kudüs'te 3 bin polis görevlendirdi
[Fotograf: AA]

İsrail polisinden yapılan açıklamada, ramazan ayının ilk haftasında binlerce İsrail polisinin Eski Şehir bölgesinde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Yaklaşık 3 bin polisin şehir genelinde faaliyet göstereceği ve konuşlanacağı kaydedilen açıklamada, polislerin özellikle işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve Eski Şehir'in ara sokaklarında görev yapacağı duyuruldu.

Açıklamada trafik güzergahlarındaki polislerin faaliyetlerinin de artırılacağı belirtilerek bazı yolların yerel saatle 06.00-15.30 arasında trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

İsrail, kısıtlama uygulayacağını açıklamıştı

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, gazetecilere yaptığı çevrim içi açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da Mescid-i Aksa'da "güvenlik kısıtlamaları" uygulayacaklarını açıklamıştı.

Mencer, kısıtlamalar hakkında detay vermemişti.

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