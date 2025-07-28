Gazze'de açlık grevindeki Sivil Savunma Sözcüsü: Bu can bu bedende olduğu sürece susmayacağım

İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik ablukaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Deniz yoluyla ablukayı kırmaya gidenlerin yanı sıra Gazze'de açlıkla mücadele eden insanlarla dayanışma içinde olduklarını göstermek için açlık grevine başlayanların sayısı her geçen gün artıyor.

Şu ana kadar Gazzeli gazeteciler, işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinli aktivistler, İsrail'deki Arap liderler, süreli ya da süresiz açlık grevine başladı. Açlık grevine başlayanlardan biri de Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Basal oldu.

İsrail'in Gazze'de dayattığı açlığın insani boyutlarını gözler önüne sermek ve yaşanan dramı dünyaya duyurabilmek için harekete geçen Basal, 9 gündür açlık grevini sürdürüyor.

Açlık ve bitkinliğe rağmen görevine devam eden Basal, Gazze kentindeki operasyon merkezinde uluslararası kurumlarla koordinasyon çalışmalarını yürütüyor ve El-Ehli Baptist Hastanesi’ndeki gazetecilerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısını kayıt altına alıyor.

"Gazze'de yiyecek yok, sadece kırıntıları var"

Basal, "Gazzeli çocuklar aç olduğu ve bir kaç parça yardım 'insani olmayan' şekilde Gazze'ye sokulduğu müddetçe yemek yemeyeceğim. Onlarla dayanışma içinde olduğumu göstermek için 8 gündür tuzlu suyla besleniyorum. Çünkü Gazze'de yiyecek yok sadece kırıntıları var." dedi.

Ayakta durmakta güçlük çektiğine işaret eden Basal, "Bu can bu bedende olduğu sürece susmayacağım. Bu nedenle sabahtan bu yana yaşananları, ölü sayılarını, bilançoları basın mensuplarına aktarmakla meşgulüm." ifadesini kullandı.

Gazze'de anneler çocuklarına mama değil su veriyor

Gazze'deki açlığın artık, kadın, çocuk, yaşlı, hasta herkesin kapısını çaldığını söyleyen Basal, yaşanan durumu şöyle özetledi:

"Açlığı aktaran gazeteciler de aç, aç hastaları tedavi eden doktorlar da aç, enkaz altından ölü ve yaralıları çıkaran sivil savunma görevlisi de aç. Gazze'deki herkes, İsrail'in uyguladığı bu aç bırakma politikasından etkileniyor."

Dünyadaki vicdan sahibi insanlara seslenen Basal, "Gazze'yi yalnız bırakmayın, harekete geçin, sakın susmayın, yazın çizin, elinizden ne geliyorsa yapın. Gazze'deki çocukları yüz üstü bırakmayın. Gazze'de anneler çocuklarına süt ve mama yerine sadece su verebiliyor." ifadelerini kullandı.

Açlığa rağmen görevine devam ediyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Basal, muhabirlerin çekim yaptığı sırada da görevine devam etti. Yaptığı bir telefon görüşmesiyle İsrail'in, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda enkaz altında kalanların kurtarılması için Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Uluslararası Kızılhaç'la koordinasyon kurularak bölgeye gidilmesi ve enkaz altındakilerin kurtarılması talimatı verdi.

Zeytun Mahallesi'nden El-Ehli Baptist'e getirilen yaralıların taşınmasına da yardım eden Basal, yaralı bir kız çocuğunun yüzündeki kanları silerken, "İsrail'in saldırısında çok sayıda kişinin öldüğünü, hastaneye 10 yaralı çocuğun getirildiğini ve durumun felaket olduğunu" ifade etti.