Açık 35.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.07.2025 10:49

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi, evlere saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırgan İsrailliler, Batı Şeria'nın Taybe beldesinde Filistinlilere ait ev ve araçları hedef aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Taybe'de Filistinlilere ait 2 aracı yaktı ve bir evin duvarına ırkçı sloganlar ve tehditler yazdı.

Saldırgan İsraillilerin ardından İsrail ordusu da Taybe'ye baskın düzenledi.

Gaspçı İsrailliler, Haziran 2024'te, Taybe beldesinde düzenledikleri ardı ardına saldırılarla yerinden ettikleri Filistinli ailelerin evlerinin enkazı üzerine yasa dışı yerleşim yeri kurmuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 7 Temmuz'da beldedeki bir tarihi kiliseyi ve yakınındaki mezarlığı ateşe vermişti.

Bu saldırılar, Hristiyan dünyasında eleştirilere sebep olmuş, Hristiyan din adamları beldeyi ziyaret etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde çoğunlukla Filistinli Hristiyanlar yaşıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bu yılın ilk 6 ayında 2 bin 153 saldırı düzenledi ve 4 Filistinlinin ölümüne sebep oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 1008 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de her 3 kişiden biri günlerdir yemek yemedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Kuzey Kore'den Güney'e mesaj: Uzlaşı kapısı kapalı
11:23
Devlet desteğiyle büyüyen 64 bin çocuk iş sahibi oldu
11:15
Yargıtay "bozuk para dolandırıcı"sının 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı
11:15
ABD'de küçük uçağın okyanusa düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
10:59
Sektörel Enflasyon Beklentileri yayımladı
11:00
Milli atletlerden 19 madalya
25 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar
25 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar
FOTO FOKUS
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ