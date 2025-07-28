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Dünya
AA 28.07.2025 10:36

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Gazze'ye açlık krizini dayatan İsrail'i savundu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, bir yandan İsrail'in ambargoları nedeniyle açlık krizi yaşanan Gazze'den gelen görüntüleri "yürek burkucu" şeklinde nitelerken, diğer yandan Hamas'ın yardımları çaldığını iddia ederek İsrail'i savundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Gazze'ye açlık krizini dayatan İsrail'i savundu

NBC News'e konuşan Johnson, Gazze'de açlıkla boğuşan çocuklara ait görüntülerin gösterilmesi üzerine "Görüntüler rahatsız edici ve yürek burkucu." dedi.

İsrail'in, saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze'ye "94 binden fazla kamyon dolusu gıda yardımı ulaştırdığı" iddiasında bulunan Johnson, Hamas'ın bu yardımların "büyük kısmını çaldığını" öne sürdü.

Johnson'ın iddiaları üzerine programın sunucusu ise New York Times'ın haberine atıfta bulunarak, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşları tarafından ulaştırılan yardımların Hamas tarafından sistematik olarak çalındığına dair kanıt bulamadığını hatırlattı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenmeden 88'i çocuk, 134 kişi hayatını kaybetti.

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