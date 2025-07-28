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Dünya
AA 28.07.2025 11:53

Gazze'de 40 binden fazla 1 yaş altı bebek "yavaş ölüm" riski altında

İsrail'in bebek maması ve insani yardım girişini kısıtlayıp açlıktan ölümlere sebep olduğu Gazze Şeridi'nde 40 binden fazla 1 yaş altı bebeğin yetersiz beslenme nedeniyle "yavaş ölüm" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

Gazze'de 40 binden fazla 1 yaş altı bebek "yavaş ölüm" riski altında

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 150 gündür bebek maması girişini engellediği Gazze'de on binlerce bebeğin hayatının tehlikede olduğu belirtildi.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan ablukası altındaki Gazze'de bebeklerin hayatını tehdit eden "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin" eşiğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Boğucu ve suç teşkil eden abluka sebebiyle Gazze Şeridi'nde 40 binden fazla bir yaş altı bebek yavaş ölüm riski altında." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana kapalı tuttuğu Gazze'nin sınır kapılarının derhal açılması ve bebek maması ile insani yardımların acilen bölgeye ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Gazze'ye İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle "kaybedilen her masum candan işgalci İsrail'in yanı sıra onu destekleyen devletler ve uluslararası toplum da" sorumlu tutuldu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze'de bugüne kadar açlıktan 88'i çocuk 134 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 821 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 851 kişi de yaralandı.

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