Gazze'de 4 günlük insani aranın başlamasıyla binlerce Filistinli evlerini görmek içi yola çıktı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den itibaren uyguladığı tam abluka sebebiyle iletişim ve ulaşım oldukça zorlaştı. Bu nedenle Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun ağır bombardımana tuttuğu ve karadan girdiği bölgelerdeki yakınlarını görme veya onlarla iletişim kurma imkanı bulamadı.

İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak sığınma merkezlerinde toplanan Gazze sakinleri, güney ve orta kesimlerinde arkada bıraktıkları evleri ve yakınlarıyla buluşmak umuduyla geri dönmeye başladılar.

Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail'in yoğun bombardımanı sebebiyle gerçekleşen büyük yıkıma rağmen bölgeden ayrılmayan Filistinliler, 4 günlük insani arada, saldırılardan kurtulabilmiş evlerini görmeyi umuyor.

Ancak kuzeyden güneye tehcir edilen yüz binlerce Gazzeli, geri dönmek isteseler de İsrail ordusu buna izin vermiyor.

İsrail ordusundan "kuzeye dönmeyin" bildirisi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve Gazze kentinden güneye tehcir edilen Filistinlileri geri dönmemeleri konusunda uyardı.

İsrail savaş uçaklarından sabah saatlerinde Gazze'nin güney kesimlerine atılan bildirilerde, "Gazze Şeridi sakinlerine, savaş henüz bitmedi. İnsani ara geçicidir, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ise tehlikeli savaş bölgesidir ve orada dolaşmak yasaktır." ifadeleri yer aldı.

Buradaki Filistinlilerin Gazze'nin güneyinde kalmaya devam etmeleri gerektiği aktarılan bildirilerde, sadece Gazze'nin kuzeyinden güneyine Salahaddin Caddesi'nden geçişin serbest olduğuna işaret edildi.

Bildirilerde, "Kuzeye dönmek yasak ve tehlikeli, sizin ve ailenizin kaderi sizin elinizde." ifadeleri kullanıldı.

İsrail savaş uçakları, söz konusu bildirileri Gazze'deki Filistinlilerin kuzeye geri dönme çağrılarından sonra attı.