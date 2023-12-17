Gazze'de 4 gün sonra yeniden iletişim ve internet hizmeti verildi

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo tarafından iki ayrı açıklama yapıldı.

Jawwal'in açıklamasına göre, Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde 14 Aralık Perşembe gününden bu yana kesik olan sabit ve mobil hatlar ile internet iletişim hizmetleri yeniden kademeli olarak verilmeye başlandı.

Açıklamaya göre, şirket, kesintinin yaşandığı bu süreç boyunca pek çok girişimde bulundu ve ilgili uluslararası kurumların müdahalesi sonucu kesintiye neden olan noktalar bulunup onarıldı.

Ooredoo'dan yapılan açıklamada da "kesinti öncesindeki gibi Gazze'yle iletişim kurabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Jawwal ve Ooredoo'dan 14 Aralık'ta yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, altıncı kez iletişim ve internet hizmetlerinin kesildiği belirtilmişti.