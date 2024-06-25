Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) görevlisi Yasmina Guerda, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki 3 aylık görevinin ardından tanık olduklarını BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında basın mensuplarıyla paylaştı.

Gazze'deki durumun rakamlarla ölçülemeyecek kadar kötü olduğunu belirten Guerda, çok sayıda kişinin yerinden edildiğini, Gazzelilerin gıda, barınma, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Guerda, "Gazze'de hayatımın geri kalanında aklımdan çıkmayacak hikayeleri ilk ağızdan duydum ve gördüm." dedi.

İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında yaşanan zorluklara dikkati çeken Guerda, kontrol noktalarında saatlerce bekletildiklerini ve bunun koordinasyonda zorluklara neden olduğunu belirtti.

Guerda, Gazze'de güvenli bir santimetre dahi kalmadığını vurgulayarak, "7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü. Gazze'de kimse için güvenli bir alan yok." dedi.

Gazze'de yaşlılar, engelliler, kadın ve çocukların en büyük bedelleri ödediğini söyleyen Guerda, Gazzelilerin uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.