Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için sahra hastanesinin inşasına başladı.

Bakanlığa bağlı Acil Durum Ekibi Müdürü Salah er-Rantisi, yaptığı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında bölgenin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına bir sahra hastanesi kurulacağını söyledi.

30 yatak kapasitesine sahip

Hastanede bir laboratuvar ile yoğun bakım odalarının bulunacağını aktaran Rantisi, sahra hastanesinin 30 yatak kapasiteli olacağını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Rantisi, net bir tarih vermeden hastanenin en kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Filistinli yetkili ayrıca, Bakanlığın her gün 100 ila 200 sağlık personeline, özel koruyucu kıyafetlerin nasıl giyileceği, enfekte olan ya da olduğundan şüphelenilen kişilerle karşılaşıldığında neler yapılacağına dair eğitim verdiğini ve başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası kurumlarla irtibat halinde olduklarını dile getirdi.