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Dünya
AA 08.09.2024 22:31

Gazze Şeridi'ndeki 443 bin çocuk, çocuk felcine karşı aşılandı

Gazze Şeridi'nde tespit edilen çocuk felci virüsü, binlerce çocuğu tehdit ediyor. 10 yaş altı 443 bin çocuk, çocuk felci aşısının ilk dozunu aldı.

Gazze Şeridi'ndeki 443 bin çocuk, çocuk felcine karşı aşılandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Temel Bakım Genel Müdürü Musa Abid, 10 yaş altı 443 bin çocuğun çocuk felci aşısının ilk dozunu aldığını, bunun Gazze'deki çocukların yüzde 69'una tekabül ettiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki aşılama işleminin bittiğini ve beklemedikleri kadar iyi sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Abid, (orta kesimdeki Deyr el-Belah, Nusayrat, El-Bureyc, El-Meğazi ve Ez-Zavayide'de) 195 bin çocuğun aşılandığını, bu rakamın 160 binlik beklentinin üzerinde olduğunu dile getirdi.

Abid, güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerinde dün akşama kadar 248 bin çocuğun aşılandığını ve bu rakamın 300 bine ulaşmasının planlandığını belirtti.

İsrail'in çıkardığı zorluklara ilişkin de bilgi veren Abid, İsrail ordusunun "kırmızı noktalar" olarak sınıflandırdığı doğudaki güvenli olmayan savaş bölgelerinde koordinasyon konusunda bazı zorluklar yaşandığına dikkati çekti.

İsrail tarafıyla koordinasyonun ardından bu bölgelerin bazılarına ulaşıp oradaki çocukları aşıladıklarını kaydeden Abid, ancak Han Yunus ile Refah'ın doğusunda 7 noktaya ulaşmak için 4 gündür İsrail'den onay beklediklerini aktardı.

Abid, aşılama kampanyasının bir sonraki aşamasının salı günü Gazze'nin kuzeyinde başlayacağını sözlerine ekledi.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.

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