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Dünya
AA 26.10.2023 17:21

Gazze için insani yardım taşıyan 12 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

İsrail'in bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi'ne, Refah Sınır Kapısı üzerinden 12 yardım tırı daha girdi.

Gazze için insani yardım taşıyan 12 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ebu Muhsin, Gazze'ye giriş yapan 12 yardım tırının "su, gıda ve ilaç taşıdığını" söyledi.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Ebu Muhsin, son yardım konvoyuyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'ne giren tır sayısının 74 olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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