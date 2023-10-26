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Dünya
AA 26.10.2023 17:20

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Başbakanlık için iki ciddi adayımız var

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yeni hükümetin kurulması için istişarelerin yapıldığını belirterek mevcut Başbakan Mateusz Morawiecki ve muhalefet lideri Donald Tusk'un başbakanlık görevi için iki ciddi aday olduğunu belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Başbakanlık için iki ciddi adayımız var
[Fotograf: AA]

Siyasi partilerle 24-25 Ekim'deki istişarelerin ardından açıklama yapan Duda, samimi atmosfer için teşekkür etti.

Duda, siyasi parti temsilcilerinin sorumlu davrandığını söyleyerek "Bugün başbakanlık görevi için iki ciddi adayımız var. Birleşik Sağ, adaylarının Mateusz Morawiecki olduğunu açıkladı. Mecliste çoğunluğa sahip olacaklarını varsayıyorlar. Benzer bir mesajı Sivil Koalisyon, Üçüncü Yol ve Sol Partiden de duydum, adayları Donald Tusk." ifadelerini kullandı.

Mevcut hükümetin görev süresinin devam ettiğinin altını çizen Duda, "Tüm parlamenter güçlerin temsilcilerine bu süreyi kısaltmaya gerek görmediğimi bildirdim. Yeni parlamentonun ilk oturumu için belirlediğim geçici tarih 13 Kasım'dır. Bu toplantılara katılan herkese, tüm anayasal sürelere ve normlara riayet edileceği konusunda güvence verdim." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçları

Polonya'da 15 Ekim'de yapılan seçimin sonuçlarına göre, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) yüzde 35,38 oy alarak birinci geldi.

PİS'yi, yüzde 30,70 ile Tusk'un liderliğindeki ana muhalefet bloku Sivil Koalisyon, ardından da yüzde 14,4 ile Üçüncü Yol İttifakı izledi. Yeni Sol Parti yüzde 8,61, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi yüzde 7,16 oy aldı.

Ülkede seçim barajı, partiler için yüzde 5, ittifaklar için yüzde 8 olarak uygulanıyor.

PİS, birinci gelmesine rağmen Meclis çoğunluğunu kaybetti. Bu durumda üç muhalefet partisinin Meclis çoğunluğu için koalisyon kurması bekleniyor.

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