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Dünya
AA 30.12.2024 14:42

Gazze Belediyesi: Yağmur ve fırtına nedeniyle çadırlarda kalan siviller zor günler geçiriyor

Soykırımcı İsrail'in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde zorla yerinden ettiği Filistinliler, yağmur ve fırtına nedeniyle zor günler geçiriyor.

Gazze Belediyesi: Yağmur ve fırtına nedeniyle çadırlarda kalan siviller zor günler geçiriyor

Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yerinden edilen sivillerin, dondurucu soğuk altında trajik koşullarda yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.

Soğuk havanın derme çatma çadırlarda kalan siviller için bir tehdit oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail saldırıları nedeniyle kanalizasyon sisteminin zarar gördüğü, cadde ve sokaklarda yağmur ve kanalizasyon sularının biriktiği" ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası örgütlerden, zor şartlar altında yaşayan Gazze halkına yardım edilmesi ve temel hizmetlerinin sağlanması istendi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımı 15 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor.

Havaların soğumasıyla Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

Kış mevsiminin beraberinde getirdiği dondurucu soğuklarla beraber, 2 milyon yerinden edilmiş Filistinli, insani bir felaketle karşı karşıya.

Filistinliler, her türlü imkansızlığın oluşturulduğu bölgede kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerine ulaşamıyor.

Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri ise soğuk havaya yenik düşüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde son 1 haftada dondurucu soğuk nedeniyle 6'sı bebek 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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