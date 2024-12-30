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Dünya
AA 30.12.2024 14:13

İsrail hapishanesinde bir Filistinli tutuklu daha hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde tutuklu 44 yaşındaki Filistinli Muhammed Raşid Said el-Akke'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail hapishanesinde bir Filistinli tutuklu daha hayatını kaybetti

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Ölüm nedenine dair bilgi verilmeksizin İsrail'in Negev Hapishanesinde tutulan Gazze Şeridi sakinlerinden Akke'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinlilere karşı başlattığı "gözaltı ve tutuklama dalgası" kapsamında şu ana kadar 12 bin 300'den fazla Filistinliyi gözaltına alırken, bu dönemde 51 tutuklu cezaevlerinde hayatını kaybetti.

Son dönemde hapishanelerdeki Filistinlilere karşı baskılarını da artıran İsrail güçlerinin, işkence ve kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvurduğu belirtiliyor.

İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli." demişti.

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