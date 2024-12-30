Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.12.2024 13:44

Soykırımcı İsrail'in 451 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 541'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 27 artarak, 45 bin 541'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in 451 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 541'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 451 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 149 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 541'e, yaralı sayısının da 108 bin 338'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail saldırıları altında ikinci kışa giren Gazzeliler, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
İsrail hapishanesinde bir Filistinli tutuklu daha hayatını kaybetti
14:01
Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden zanlı tutuklandı
13:56
Meteoroloji Doğu Akdeniz'i uyardı: Fırtına bekleniyor
13:54
ASELSAN, 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
13:29
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl kutlaması
13:59
Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
Van'da 2020'den bu yana besicilere 210 bin koyun dağıtıldı
Van'da 2020'den bu yana besicilere 210 bin koyun dağıtıldı
FOTO FOKUS
HÜRKUŞ 2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
HÜRKUŞ 2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ