Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçağın son 48 saatte 13 sefer yaptığı belirlendi

Yonhap'ın haberine göre, seyahat sektöründen yetkililer, 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, Jeju Air hava yolu şirketine ait kaza yapan uçağın, çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla "daha uygun fiyata" tur uçuşları yaptığını belirtti.

Söz konusu turlar kapsamında Boeing B 737-800 tipi uçağın, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yaptığını bildiren yetkililer, bu uçuşların bazılarının Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan'a olduğunu kaydetti.

Jeju Air'in, ülkedeki diğer hava yolu firmalarına göre aylık ortalama en çok uçak kullanan firmalardan biri olduğu belirtiliyor. Buna göre, firmaya ait her uçağın temmuz-eylül döneminde 418 saat uçuş kaydı bulunuyor.

Jeju Air firmasının dünkü kazadakiyle aynı model uçağı, iniş takımındaki sorun nedeniyle geri döndü

Jeju Air yetkilileri, yerel saatle 06.37'de Gimpo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan, Muan'daki kazadakiyle aynı model başka bir uçağının da kısa süre sonra iniş takımında sorun tespit edilmesi nedeniyle havalimanına döndüğünü açıkladı.

Uçaktaki 161 yolcunun bu sorun hakkında bilgilendirildiğini aktaran yetkililer, 08.30'da Boeing B 737-800 tipi başka bir uçakla seferin yapıldığını aktardı. Dönen uçaktaki 21 yolcu ise güvenlik endişeleri nedeniyle diğer uçağa binmemeyi tercih etti.

Jeju Air yetkilisi Song Kyung-hoon, havalimanına geri dönen uçaktaki iniş takımının, kontrollerin ardından işlevsel olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Güney Kore'deki uçak kazası

Güney Kore'nin Muan şehrinde Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.