CBC News 29.08.2025 09:36

Gazla freni karıştıran sürücü adayı, sürücü kursuna daldı

Kanada’nın Ontario eyaletinde bulunan Sarnia DriveTest sürücü sınav merkezi, ironik bir kazaya sahne oldu. Bir sürücü, aracını park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca doğrudan binaya girdi.

Gazla freni karıştıran sürücü adayı, sürücü kursuna daldı

Sarnia Polis Teşkilatı’ndan Kıdemli Çavuş Jim McCabe, sürücünün yaşlı bir kadın olduğunu ve aracını park ederken ayağının fren pedalından kayarak gaza bastığını açıkladı.

Araç hızla öne fırlayarak binanın ön cephesine çarptı.

McCabe, olayın tamamen “sürücü hatası” olduğunu vurguladı ve herhangi bir ceza uygulanmayacağını söyledi.

Yaralanmalar hafif

Olayda ciddi yaralanan olmadı. Bir kişi hafif sıyrık ve eziklerle hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Kazanın ardından paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bir kullanıcı, “Sanırım testi geçemedi” derken, bir diğeri “Bence yine de geçmiştir!” yorumunu yaptı.

Tanık Sean Robbins, önce herkesin güvenliğini düşündüğünü, ardından kazanın bir sürücü sınav merkezinde yaşandığını fark edince olayın ironisini kavradığını söyledi.

Kanada Trafik Kazası
