Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği Gaziler Günü, Almanya'da Kıbrıs Gazisi Ahmet Kalender ve Kore Gazisi Minas Kaya’nın oğlu Murat Kaya'nın da katıldığı törenle Hannover Başkonsolosluğunda kutlandı.

Hannover Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Hüseyin Köftürcü ve Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Kazım Kalkan da programda yer aldı.

Törende konuşan Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Gaziler Günü’nün her yıl 19 Eylül’de büyük bir gururla ülkemizde törenlerle kutlandığını, devletimizin ve milletimizin her zaman gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanında olduklarını, saygıdeğer gazilerimizin sergilediği kahramanlık, cesaret ve fedakarlıkla Türk milletine her zaman güç ve ilham kaynağı olduklarını, bu eşsiz hizmetlerinin ve fedakarlıklarının hakkının ödenemeyeceğini söyledi.

''Bizlere değer veren devletimize çok müteşekkirim''

Hatırlanmaktan dolayı şeref duyduğunu belirten Kıbrıs Gazisi Kocaelili Ahmet Kalender, “Kıbrıs Harekatının düzenlendiği 1974 yılında 11 ay Kıbrıs’ta görev yaptım. Bu özel günde burada bulunmaktan ve hatırlanmaktan büyük şeref duyuyorum. Bizlere değer veren ve hatıramıza saygı duyan devletimize çok müteşekkirim'' dedi.

Törene katılan Murat Kaya ise ''Bugün bayrağımızın altında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kore Gazisi babamın vefatından sonra da hatırlanması ve hatırasına değer verildiğini görmek çok güzel bir duygu'' diye konuştu.