Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 05:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'ten müzakere açıklaması
[Fotograf: TRT Haber]
İsveç'te hükümet kurmak için görevlendirilen Ulf Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerinin ciddiyetle sürdüğünü söyledi.
Kistersson, Türkiye ve NATO görüşmeleri hakkında İsveç devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.
NATO üyeliğinin İsveç için önemli olduğunu söyleyen Kistersson, Türkiye ile NATO müzakerelerine devam edildiğini belirtti.
Görüşmeleri başmüzakereci sıfatıyla eski Başbakan Magdalena Anderssons'un sekreteri Oscar Stenström'ün sürdüreceğini kaydetti.
28 Haziran'da Türkiye, Finlandiya ve İsveç Madrid Zirvesi'nde Üçlü Muhtıra imzalanmış, bu çerçevede kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleştirilmişti.
Etiketler: İsveç
Son Haberler
- 05:39
- 04:11
- 04:08
- 02:42
- 02:15
Sıradaki Haber
Borrell: AB, Ukrayna'ya askeri yardım kararını ekim ayında alabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz