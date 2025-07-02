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Dünya
AA 02.07.2025 23:57

Gana'da M çiçeği vaka sayısı 133'e yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 133'e çıktığı bildirildi.

Gana'da M çiçeği vaka sayısı 133'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkenin 10 vilayetine bağlı 46 bölgesinde M çiçeği vakasının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede bir haftada 14 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, böylece ülkede mayıstan bu yana vaka sayısının 133'e yükseldiği aktarıldı.

GHS'nin, gerekli tüm müdahalelerin yapıldığından emin olmak için Sağlık Bakanlığı ile yakın bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla aşılama için yüksek riskli gruplara karşı aşı kampanyası başlatmıştı.

Hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşma nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

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