Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana'da kaçak altın madeninde göçük: 9 ölü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Batı Afrika ülkesi Gana'nın Upper West bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Upper West Bölge Bakanı Stephen Yakubu, bölgeye bağlı Talensi kentinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde şiddetli yağışlar nedeniyle göçük yaşandığını açıkladı.
Madende 9 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Yakubu, 1 kişinin kurtarıldığını aktardı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Gana'da 2017'de kurulan Kaçak Madencilik Görev Gücü tarafından başlatılan operasyonlarla, ruhsatsız madenlerin faaliyetlerinin durdurulması amaçlanıyor.
Etiketler: Afrika
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