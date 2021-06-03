Salihu Tanko İslam Okuluna gelen motosikletli silahlı kişiler öğrencileri kaçırırken bir kişiyi öldürdü.

3 öğretmeni de kaçıran saldırganlar yaşları 3 ila 4 arasında olan 11 çocuğu ise kendilerine ayak uyduramadıkları gerekçesiyle ormanda bıraktı.

Okul yetkilileri kayıp çocukların sayısının velilerden tam rakam alamadıkları için artabileceğini bildirdi.

Velilerin çocuklarının eve dönüp dönmediğini teyit etmeleri istendi.

Okulun öğrencilerinin yaşları 3 ile 14 arasında değişiyor ve ebeveynler, kaçırılan yaşları küçük çocukların ormanda yaşayamayacağından endişe ediyor.

Yüzlerce öğrenci kaçırıldı

Hükümet fidye için kaçırma olaylarını durduramazken silahlı kişiler bu yıl kuzey Nijerya'da yüzlerce öğrenciyi kaçırdı.

Kaçırma riskiyle ilgili endişeler nedeniyle birçok okul kapanmak zorunda kaldı.

Bu haftanın başlarında, Kaduna eyaletindeki Greenfield Üniversitesi'nden 14 öğrenci ve personel, bir aydan fazla esaret altında kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Yüz binlerce dolar fidye talep eden silahlı kişiler, öğrencilerin ailelerini para toplamaya zorlamak için beş öğrenciyi öldürmüştü.



