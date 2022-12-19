Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana dış borcunu vaktinde ödeyemeyeceğini açıkladı
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Gana, dış borcunun büyük kısmının temerrüde düşeceğini duyurdu.
Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin eurobond, ticari krediler ve ikili kredilerin çoğu dahil olmak üzere dış borçlarını vaktinde ödeyemeyeceği duyuruldu.
Açıklamada, "Gana borçlarını sürdürülebilir hale getirmek için, tüm dış alacaklılarla görüşmeye hazırdır" ifadesi kullanıldı.
Gana, bu yılın başlarında kredi notunun düşürülmesinden bu yana uluslararası sermaye piyasalarına erişemiyor.
Gana, 3 yıl önce IMF programından çıkmış, ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.
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