Gabon, Fransa'dan, sömürge valisinin çaldığı geleneksel Fang maskesini geri istiyor

Le Journal Afrique TV5Monde'un haberine göre, Fransız sömürge valilerinden birinin, 20. yüzyıl sonlarında çalarak götürdüğü yöresel Fang maskesinin açık artırmada satılması Librevil yönetimini harekete geçirdi.

Fransız bir çift tarafından Fransa'nın Montpellier kentinde açık artırmada 4,2 milyona satılan maskeyi, Gabon yönetimi geri almak için Paris'te yasal süreç başlattı.

Yönetim, ülkede Fang Ngil etnik toplumunu temsil eden maskenin kendilerine ait olduğunu ve satışın iptal edilerek eserin tekrar Gabon'a iadesini talep ediyor.