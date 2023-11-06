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Dünya
AA 06.11.2023 15:21

Gabon, Fransa'dan, sömürge valisinin çaldığı geleneksel Fang maskesini geri istiyor

Gabon yönetimi, Fransız sömürge valilerinden birinin çaldığı ve Mart 2022'de Montpellier kentinde açık artırmada 4,2 milyon euroya satılan geleneksel Fang maskesini geri almak için yasal işlem başlattı.

Gabon, Fransa'dan, sömürge valisinin çaldığı geleneksel Fang maskesini geri istiyor

Le Journal Afrique TV5Monde'un haberine göre, Fransız sömürge valilerinden birinin, 20. yüzyıl sonlarında çalarak götürdüğü yöresel Fang maskesinin açık artırmada satılması Librevil yönetimini harekete geçirdi.

Fransız bir çift tarafından Fransa'nın Montpellier kentinde açık artırmada 4,2 milyona satılan maskeyi, Gabon yönetimi geri almak için Paris'te yasal süreç başlattı.

Yönetim, ülkede Fang Ngil etnik toplumunu temsil eden maskenin kendilerine ait olduğunu ve satışın iptal edilerek eserin tekrar Gabon'a iadesini talep ediyor.

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