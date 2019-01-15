Ülkesine dönme kararı alan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun uçak seyahati yapmasının sağlık durumuna bir zarar vermeyeceği belirtildi.

Yaklaşık 2 aydır Gabon'da bulunmayan Ali Bongo'ya, küçük bir grup asker 7 Ocak sabahı darbe girişiminde bulunmuştu.

Darbeye kalkışan askerler kısa sürede etkisiz hale getirilmişti. Darbeci askerlerden 2'si çıkan çatışmada öldürülmüş, 7'si ise gözaltına alınmıştı.

Bongo'nun Suudi Arabistan'da felç geçirmesi

Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen “Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı”na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim 2018'de rahatsızlanarak King Faysal Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

10 gün kadar ortalıkta görünmeyen Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmiş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, Bongo'nun Suudi Arabistan'da geçirdiği ameliyat sonrası suni komaya sokulduğunu, artık iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını söyleyerek felç iddialarını doğrulamıştı.

Bu süreçte Anayasa Mahkemesi, 15 Kasım'da Başbakan Emmanuel Issoze Ngondet'in isteğiyle anayasanın 13. maddesinde yaptığı eklemeyle Bongo'nun bazı görevlerini geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pierre-Claver Maganga Moussavou'ya vermişti.

40 gün sonra ilk defa Fas'ta görüntülenmişti

Bongo, Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in davetini kabul ederek rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'a gitmişti.

Kral 6'ncı Muhammed'in 3 Aralık'ta Bongo'yu hastanedeki ziyaretinin fotoğrafları basına verilmesiyle Bongo, Riyad'a gittiği 24 Ekim'den 40 gün sonra ilk defa görüntülenmişti.

Birkaç gün sonra taburcu edilen Bongo'nun rehabilitasyon dönemini Rabat'ta kendine tahsis edilen evde geçireceği duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Bongo 1 Ocak gecesi yayımladığı yeni yıl mesajında, 2 ay sonra ilk defa kameralar karşısına geçmişti. Görüntüde sağ elini hareket ettirmediği dikkat çeken Bongo, yeni yıl dileklerini paylaşmakla yetinmiş ve "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA, AA