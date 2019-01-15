Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ve "Beyaz Rapor" olarak da bilinen savunma raporunda, Kuzey Kore'yi “düşman”, “mevcut düşman” veya “asıl düşman” olarak niteleyen geçmişteki ifadeler yer almadı.

Kyodo ajansının haberine göre, Güney Kore'nin 2 yıl önce yayımlanan savunma raporunda, "Kuzey'in kitle imha silahları, güvenliğimiz için büyük tehdit oluşturuyor. Bu tehditler devam ettiği sürece, Kuzey Kore rejimi ve ordusu düşmanımızdır" ifadeleri kullanıldı.

Bir savunma yetkilisinden yapılan açıklamaya dayandırılan haberde, son savunma raporunda, "Kuzey'in kitle imha silahlarının, Kore Yarımadası'nın barışı ve güvenliği için büyük tehdit oluşturduğunun" kaydedildiği aktarıldı.

Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen yıl 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider, eylül ayında da Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabaları sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA