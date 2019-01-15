İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail yönetimi, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Modi'in Ilit yerleşim yerine lojistik merkez kurmak amacıyla Nebi Zekeriya adıyla bilinen tarihi kasabayı yok etmeyi düşünüyor.

İsrail Eski Eseler Kurumu, yönetimin lojistik merkez kurulması isteğini yerinde buldu ve çalışmalara izin verdi. Ancak bu karar, bölge halkı ve arkeologlar arasında itirazların yükselmesine yol açtı.

Bölge sakinleri, Araplara ait önemli tarihi eserler bulunduğu zaman İsrail’in “kalkınma planlarını” hızlandırdığını ve projelere onay verildiğini söylüyor.

"Kasaba geçtiğimiz yıl keşfedildi"

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Nebi Zekeriya kasabasının bir kısmı, Batı Şeria’da yer alan Modi'in Illit yerleşim yerinin kuzeybatısında, diğer kısmı ise yeşil bölgede yer alıyor.

İsrailli arkeologlar, Nebi Zekeriya kasabasında, Abbasi Devleti ve Fatimi Devleti dönemlerinde inşa edilmiş (9’uncu ve 11’inci yüzyıllar arasında) onlarca evden oluşan bir şehir buldu.

Müslümanlar ile Hristiyanların birlikte yaşadığı bu yerleşim yerini keşfeden arkeologlar, yaklaşık bin 200 yıl önce inşa edilmiş ve mozaiklerle süslenmiş evler, kapalı kuyular ve cam atölyeleri ortaya çıkardı.

Bölgede kazı çalışmaları yürüten ekibin başkanı olan Arkeolog Abraham Tendler, “Tarihi eserleri bulmak için kazı yaptığımızda neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Helen, Roma ya da Bizans dönemine ait eserler bulmayı bekliyorduk. Ancak bulunan kasaba bizim için şaşırtıcıydı” dedi.

Arkeolog Tendler ayrıca, arkeologların erken İslami dönemde bölgede Müslümanların az olduğunu düşündüğünü ve bulunan eserlerin onları şaşırttığını belirtti.

Kaynak: Maan news