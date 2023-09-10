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Dünya
TRT Haber 10.09.2023 10:40

G20 Liderler Zirvesi sona erdi

Hindistan Başbakanı Modi, G20 Liderler Zirvesi'nin sona erdiğini duyurdu.

G20 Liderler Zirvesi sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri bu sefer Hindistan'da buluştu. 

Hindistan Başbakanı Modi, 9-10 Eylül'de gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nin sona erdiğini duyurdu.

Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir ilk yaşandı, Hindistan yerine "Bharat" ismi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

Sonuç Bildirgesi'nde Türkiye'ye teşekkür

Ağırlıklı olarak Ukrayna'daki savaş, gıda ve enerji güvenliğinin gündemde olduğu zirvenin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede "Türkiye ve BM'nin çabalarını takdir ediyoruz." ifadesine yer verildi. Karadeniz Tahıl Anlaşmasının sürdürülmesi için "Tahıl sevkiyatı acilen, engelsiz sağlanmalı." denildi.

G20'de Türkiye'ye diplomasi teşekkürü
G20'de Türkiye'ye diplomasi teşekkürü

Savaşın sona ermesi için diplomasi ve diyaloğun taşıdığı öneme dikkat çekildi, "Ukrayna'daki savaşta nükleer silahların kullanımı veya bu yönde bir tehdit kabul edilemez." uyarısı yapıldı. 

Çok uluslu demir yolu anlaşması

Zirvede, 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması çabalarının teşvik edilmesi çağrısında bulunuldu. Bunun için de 6 trilyon dolara ihtiyaç olduğu vurguladı.

Çok uluslu demir yolu ve liman anlaşması da yine zirvede kararlaştırıldı.

G20 ülkeleri, temiz enerjiyi artırmayı taahhüt etti
G20 ülkeleri, temiz enerjiyi artırmayı taahhüt etti

Amaç Hindistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Avrupa'ya gemi ve demir yolu hatları ile bağlantı sağlamak,
ve bu yolla ticareti yüzde 40 hızlandırmak.

Zirveye Çin ve Rusya'nın devlet başkanları katılmadı.

Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil etti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve kızı ile öz çekim yapması, zirvenin renkli görüntüleri arasındaydı.

AB'den G20 açıklaması

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesinin son günü başlarken Avrupa Birliği üst üste önemli açıklamalarda bulundu. 

AB'den G20 açıklaması: En çekişmeli konu Ukrayna oldu
AB'den G20 açıklaması: En çekişmeli konu Ukrayna oldu

G20 ülkelerinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması konusunda hemfikir olduğunun altı çizildi.

Rusya'nın G20 zirvesi ile birlikte daha da izole olduğu vurgulandı.

AB ayrıca Rusya'yı Karadeniz Tahıl Anlaşması ile ilgili açıklama yapmamakla suçladı.

Ukrayna G20'ye tepki gösterdi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G20 sonuç bildirgesine, sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

"G20, sonuç bildirgesini kabul etti. Metne güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklarımıza minnettarız. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı açısından G20'nin gurur duyacağı hiçbir şey yok. Metnin ana unsurları gerçeğe daha yakın olması için şu şekilde görünebilir."

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